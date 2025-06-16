Даниил Медведев вышел во второй круг крупного турнира в Галле
Первая ракетка России Даниил Медведев стартовал с победы на турнире в немецком Галле, чей призовой фонд превышает €2,5 млн.
В первом круге россиянин обыграл немца Даниэля Альтмайера (52-й в рейтинге), который получил на турнир wild card, со счетом 6:3, 6:3.
Следующим соперником Медведева будет француз Кентен Гали (48-й) или Бенжамен Бонзи (62-й).
Также в Галле выступят Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Победитель турнира получит 500 очков и более €470 тыс. призовых.
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