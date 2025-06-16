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Спорт ,  
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Суд оправдал обвиненного в насилии отца чемпиона Олимпиады Ингебригтсена

Суд оправдал обвиненного в насилии отца чемпиона Олимпиады Якоба Ингебригтсена
Якоб Ингебригтсен с братьями в 2023 году обвинил отца и бывшего тренера Гьерта в постоянных агрессии и физическом насилии. Тот был признан судом виновным только в том, что ударил дочь полотенцем, а по остальным обвинениям оправдан
Якоб Ингебригтсен
Якоб Ингебригтсен (Фото: Song Yanhua / XinHua / Global Look Press)

Норвежский тренер Гьерт Ингебригтсен и отец двукратного олимпийского чемпиона в беге на средние и длинные дистанции Якоба Ингебригтсена был оправдан судом по обвинению в жестоком обращении со своими сыном и дочерью, сообщает NRK.

Ингебригтсена-старшего признали виновным только в физическом нападении на дочь, когда тот ударил ее по лицу мокрым полотенцем в 2022 году. За это отцу назначили 15 суток ареста условно и штраф $1 тыс. в пользу потерпевшей.

Решающим для суда стало отсутствие доказательств, что Ингебригтсен постоянно внушал страх своим семерым детям.

В октябре 2023 года Якоб вместе с двумя братьями-стайерами Филипом и Хенриком обвинил отца и бывшего тренера в «агрессии, контроле и физическом насилии». При этом за тренера заступились жена и один из сыновей. Из-за скандала норвежская федерация не допустила Ингебригтсена-старшего на ЧМ-2023 и Олимпиаду.

До суда дошли только обвинения в жестоком обращении с дочерью в 2018–2022-м и с сыном Якобом с 2008 по 2018 год.

Якоб Ингебригтсен победил на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Токио, а на Играх в Париже взял золото на 5000 м. Норвежец также двукратный чемпион мира на дистанции 5000 м.

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