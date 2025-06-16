В клубе РПЛ заявили, что не знают сроков возвращения их игрока из Ирана
Полузащитник Мохаммаджавад Хоссейнеджад (Джавад) вряд ли вовремя приедет на тренировочные сборы махачкалинского «Динамо» из-за ситуации в Иране, заявил «Спорт-Экспрессу» гендиректор клуба Шамиль Газизов.
Газизов 14 июня рассказал «Чемпионату», что иранский хавбек находится на родине, «цел и здоров», но не может вылететь в Россию из-за закрытого авиасообщения на фоне конфликта Ирана с Израилем.
«Все знают, что там творится, поэтому мы ждем. Может быть, хотя бы утихнет через какое-то время. Пока очень опасно передвигаться на машине по стране», — сказал Газизов.
Хоссейнеджад играет за махачкалинский клуб с августа 2024 года.
В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил три гола.
«Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.
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