Газизов: вряд ли Джавад приедет к нам завтра на сборы из Ирана, там пока опасно

В клубе РПЛ заявили, что не знают сроков возвращения их игрока из Ирана

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад не смог вылететь из Ирана в Россию. Гендиректор клуба Газизов заявил, что в клубе ждут игрока, но маршрут по суше пока опасный

Мохаммаджавад Хоссейнеджад (Фото: Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Махачкала))

Полузащитник Мохаммаджавад Хоссейнеджад (Джавад) вряд ли вовремя приедет на тренировочные сборы махачкалинского «Динамо» из-за ситуации в Иране, заявил «Спорт-Экспрессу» гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Газизов 14 июня рассказал «Чемпионату», что иранский хавбек находится на родине, «цел и здоров», но не может вылететь в Россию из-за закрытого авиасообщения на фоне конфликта Ирана с Израилем.

«Все знают, что там творится, поэтому мы ждем. Может быть, хотя бы утихнет через какое-то время. Пока очень опасно передвигаться на машине по стране», — сказал Газизов.

Хоссейнеджад играет за махачкалинский клуб с августа 2024 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил три гола.

«Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.