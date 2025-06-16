Половина игроков «Салернитаны» слегли с отравлением после матча с «Сампдорией»

В итальянском клубе половина футболистов слегли с отравлением после матча

«Салернитана» и «Сампдория» борются за место в Серии B. После первой игры 16 человек из «Салернитаны» почувствовали симптомы пищевого отравления, некоторые попали в больницу. Команда попросила перенести ответный матч

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В «Салернитане», которая борется за выживание во втором дивизионе чемпионата Италии (Серия B), у 16 человек, включая не менее десяти футболистов, были выявлены симптомы пищевого отравления. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Команда 15 июня проиграла в Генуе «Сампдории» в первом матче со счетом 0:2. На обратном пути в Салерно у игроков появились симптомы отравления. В команде связывают это с едой, предоставленной отелем в Генуе, где игроки останавливались перед матчем.

По прибытии в Салерно часть команды госпитализировали, некоторых уже успели выписать, но утреннюю тренировку отменили.

Клуб попросил перенести ответный матч с «Сампдорией», запланированный на пятницу, 20 июня.

«Салернитана» по итогам сезона стала 16-й в Серии B, «Сампдория» — 17-й.