Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП

Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду погиб в Башкирии

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов назвал гибель Николая Красникова «огромной утратой для отечественного спорта и всей республики».

Николай Красников

Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП. Об этом сообщили в Центре технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, председателем правления которого Красников являлся.

«ДТП произошло в Кушнаревском районе сегодня около 3:00 на 69 км автодороги Р240 подъезд к М12 «Восток». По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «Газель» и SITRAK. За рулем «Лада Гранта» был Красников Николай Олегович», — говорится в сообщении.

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своем Telegram-канале назвал гибель Красникова «огромной утратой для отечественного спорта и всей республики».

Красникову было 40 лет. Он был восьмикратным чемпионом мира в личном зачете, 12-кратным чемпионом мира в командном зачете, а также многократным чемпионом России и обладателем кубка страны.