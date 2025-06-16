Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду погиб в Башкирии
Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП. Об этом сообщили в Центре технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, председателем правления которого Красников являлся.
«ДТП произошло в Кушнаревском районе сегодня около 3:00 на 69 км автодороги Р240 подъезд к М12 «Восток». По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «Газель» и SITRAK. За рулем «Лада Гранта» был Красников Николай Олегович», — говорится в сообщении.
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своем Telegram-канале назвал гибель Красникова «огромной утратой для отечественного спорта и всей республики».
Красникову было 40 лет. Он был восьмикратным чемпионом мира в личном зачете, 12-кратным чемпионом мира в командном зачете, а также многократным чемпионом России и обладателем кубка страны.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов