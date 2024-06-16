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Лучший бомбардир десятилетия в финале НХЛ побил рекорды Малкина и Гретцки

Лучший форвард 10-летия Макдэвид в финале НХЛ побил рекорды Малкина и Гретцки
Канадец забросил шайбу и сделал три результативные передачи в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (8:1)
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал рекордсменом НХЛ по числу передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Канадец забросил шайбу и сделал три результативные передачи в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (8:1). Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Флориды»

Малкин побил рекорд по передачам за розыгрыш, который с 1988 года удерживал Уэйн Гретцки.

В активе 27-летнего 32 передачи в 22 играх, в 1988 году Гретцки в составе «Эдмонтона» сделал 31 передачи в 19 играх.

Макдэвид также побил рекорд XXI века по результативности в одном розыгрыше плей-офф НХЛ, который принадлежал российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину.

На данный момент в активе Макдэвида 38 очков, Маклин в 2009 набрал 36 очков (14 + 22).

Больше 38 очков в одном розыгрыше набирали только Гретцки (трижды) и Марио Лемье. Абсолютный рекорд по очкам был установлен Гретцки в 1985 году — 47 (17+30) в 18 играх.

Макдэвид дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16. Он является безоговорочным лидером по общему числу очков в период со своего дебюта — 982. В плей-офф по очкам он уступает только российскому форварду «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову — 113 против 144.

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Теги
НХЛ Евгений Малкин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

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Обслуживание счета

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