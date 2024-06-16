«Они офонарели». Как в России отреагировали на недопуск лидеров к ОИ-2024

МОК опубликовал список допущенных к Олимпийским играм россиян, среди которых оказались 10 борцов при 16 лицензиях. Как в России отреагировали на недопуск лидеров сборной к Играм — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) 15 июня опубликовал список допущенных к Олимпиаде-2024 российских спортсменов, среди которых оказались десять российских борцов, хотя россияне завоевали 16 квот.

В частности, МОК не допустил к участию в Играх 2024 года в Париже семь российских борцов из списка «нарушителей», составленного Украиной.

В апреле Украина направила в МОК письмо с требованием не допускать российских борцов, поскольку ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета». В числе «нарушителей» были указаны Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Надежда Соколова, Алина Касабиева, Ханум Велиева и Наталья Малышева.

В числе допущенных не оказалось Найфонова, Сидакова, Угуева, Алирзаева, Семенова, Соколовой и Велиевой, которые вошли в список Украины о «нарушителях». Из этого списка получили допуск только Алина Касабиева и Наталья Малышева.

Угуев и Сидаков являются чемпионами Олимпиады-2020, Найфонов — бронзовым призером. Семенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 и 2020 годов. Также не допустили Ольгу Хорошавцеву, бронзового призера чемпионата мира, двукратную чемпионку Европы. Угуеву в феврале отказали в выдаче визы для участия на чемпионате Европы в Румынии. Также не допустили до квалификации двух лидеров сборной — двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и чемпиона Игр-2020 Мусу Евлоева. Последний не был допущен из-за фотографии на фоне плаката «Нет нацизму». В итоге Евлоев приостановил карьеру. Садулаев был на митинге, посвященном восьмой годовщине присоединения Крыма к России в «Лужниках», который прошел 18 марта 2022 года. Там же присутствовали Сидаков и Угуев.

О причинах недопуска МОК не сообщает. Но ранее комитет подчеркнул, что спортсмены из силовых структур не будут допущены к участию в Играх, а в России большинство спортсменов представляют силовые ведомства.

«РБК Спорт» собрал реакцию экспертов на недопуск российских лидеров.

Реакция экспертов

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)

«Насколько я знаю, это уже окончательные списки так называемого Международного олимпийского комитета. Убрали наших ведущих спортсменов. МОК не следует хартии, а превратил Игры в политический инструмент. Это решение принимают безответственные, которых трудно назвать людьми. От них надо ожидать чего угодно. Мы исходим из той реальности, которая есть. Они полностью проигнорировали аргументацию, которая была предоставлена российской стороной, и приняли решение, считая, что это их частная собственность. Мне трудно говорить, повлияло ли заявление НОК Украины. Но это беспрецедентно, что МОК выполняет свою работу не по хартии, а по каким-то бесчеловечным доносам. Так спорт не может развиваться», — заявил Мамиашвили «РБК Спорт».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы

«Думаю, МОК может еще расширить список, а может и нет, поскольку еще не все лицензии получены. Думаю, что МОК хочет, чтобы борцы сами отказались от Олимпиады. Идет какая-то игра. Может, никакого умысла они не вкладывали и мы сами все придумали. МОК не нужно, чтобы россияне поднимались на пьедестал. Они наверняка будут делать так, чтобы российские спортсмены не заняли призовые места. Плюс нашим ребятам нужно самим решать все вопросы во время Игр, я не представляю, как теперь они будут одни без команды. Допускаю, что еще спортсменов могут добавить», — заявила Журова «РБК Спорт».

Дмитрий Свищев, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«К сожалению, МОК и оргкомитет Игр в Париже опять показали себя с позорной стороны. Не допустить сильнейших спортсменов России — это трусость перед тем, что они не смогут победить на Олимпийских играх. Выбивают сильных игроков, дабы не видеть их на пьедестале почета. Это не красит организаторов. Мы привыкаем к их несовместимым со статусом МОК поступкам. К сожалению, это будет самая позорная Олимпиада в истории», — сказал Свищев «РБК Спорт».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

«Они офонарели, если считают, что соревнования без выдающихся спортсменов можно считать Олимпийскими играми. Не допущены лучшие по результатам спортсмены. Думаю, что это не конец, кого-то еще добавят, чтобы выглядеть приличнее», — отметила Тарасова ТАСС.