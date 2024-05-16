Бойца MMA Юсупова госпитализировали с огнестрельными ранениями в Махачкале

Бойца MMA госпитализировали с огнестрельными ранениями в Махачкале

В бойца ММА Залимхана Юсупова несколько раз выстрелили после перепалки

Залимхан Юсупов (Фото: zalik.yusupov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Боец смешанного стиля (ММА) Залимхан Юсупов госпитализирован с огнестрельными ранениями в Махачкале. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ночью на улице в Махачкале у Залимхана Юсупова произошла перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой в него стреляли, — сообщил собеседник агентства. — [Юсупов] получил несколько ранений, его доставили в больницу».

Источник ТАСС в команде бойца сообщил, что жизни Юсупова ничего не угрожает. «Произошел конфликт, в Залимхана выстрелили несколько раз. Угрозы жизни нет, он находится в больнице», — рассказал собеседник агентства.

Ближайший бой Юсупова был запланирован на 29 мая. На счету бойца 16 побед и 13 поражений. Он выступает в организациях поп-MMA.