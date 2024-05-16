Бойца MMA госпитализировали с огнестрельными ранениями в Махачкале
Боец смешанного стиля (ММА) Залимхан Юсупов госпитализирован с огнестрельными ранениями в Махачкале. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Ночью на улице в Махачкале у Залимхана Юсупова произошла перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой в него стреляли, — сообщил собеседник агентства. — [Юсупов] получил несколько ранений, его доставили в больницу».
Источник ТАСС в команде бойца сообщил, что жизни Юсупова ничего не угрожает. «Произошел конфликт, в Залимхана выстрелили несколько раз. Угрозы жизни нет, он находится в больнице», — рассказал собеседник агентства.
Ближайший бой Юсупова был запланирован на 29 мая. На счету бойца 16 побед и 13 поражений. Он выступает в организациях поп-MMA.
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