Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ
Болельщики «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов закидали автобус с игроками собственной команды различными предметами, перепутав его с автобусом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщает RMC Sport.
Ответная встреча 1/4 финала начнется в Барселоне в 22:00 мск 16 апреля.
Недалеко от стадиона каталонцев из-за дыма файеров, которые подожгли фанаты, не было понятно, чей автобус подъезжает. Болельщики «Барселоны» приняли автобус собственной команды за автобус ПСЖ и начали забрасывать его различными предметами и выкрикивать ругательства.
Однако в итоге выяснилось, что в машине сидят футболисты «Барселоны». Автобус не пострадал.
В первой игре 1/4 финала каталонцы победили со счетом 3:2.
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