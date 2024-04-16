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Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ

Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ
Из-за дыма файеров не было понятно, чей автобус подъезжает к стадиону «Барселоны» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов. Фанаты решили, что это был автобус французского клуба
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Болельщики «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов закидали автобус с игроками собственной команды различными предметами, перепутав его с автобусом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщает RMC Sport.

Ответная встреча 1/4 финала начнется в Барселоне в 22:00 мск 16 апреля.

Недалеко от стадиона каталонцев из-за дыма файеров, которые подожгли фанаты, не было понятно, чей автобус подъезжает. Болельщики «Барселоны» приняли автобус собственной команды за автобус ПСЖ и начали забрасывать его различными предметами и выкрикивать ругательства.

Однако в итоге выяснилось, что в машине сидят футболисты «Барселоны». Автобус не пострадал.

В первой игре 1/4 финала каталонцы победили со счетом 3:2.

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