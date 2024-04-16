Фигуристка Трусова рассказала о расставании с Кондратюком
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова рассказала Okko, что уже давно не встречается с Марком Кондратюком.
«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — сказала 19-летняя Трусова.
Трусова и Кондратюк выступали за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Трусова взяла серебро в индивидуальных соревнованиях. По итогам короткой программы она занимала промежуточное четвертое место, а в произвольной заняла первое место, впервые в истории приземлив пять четверных прыжков. Кондратюк завоевал золото (после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг российская команда получит бронзу) в командных соревнованиях, а в личном первенстве занял 15-е место.
Трусова летом 2022 года рассказала, что начала встречаться с Кондратюком после пекинской Олимпиады. В октябре того же года стало известно, что фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской.
О расставании фигуристов в сентябре 2023 года рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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