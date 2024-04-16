 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Фигуристка Трусова рассказала о расставании с Кондратюком

Фигуристка Трусова о расставании с Кондратюком: это была его инициатива
Фигуристы начали встречаться после Олимпиады в Пекине. Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине сообщила, что расстались они уже давно и по инициативе Кондратюка
Александра Трусова и Марк Кондратюк
Александра Трусова и Марк Кондратюк (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова рассказала Okko, что уже давно не встречается с Марком Кондратюком.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — сказала 19-летняя Трусова.

Трусова и Кондратюк выступали за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Трусова взяла серебро в индивидуальных соревнованиях. По итогам короткой программы она занимала промежуточное четвертое место, а в произвольной заняла первое место, впервые в истории приземлив пять четверных прыжков. Кондратюк завоевал золото (после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг российская команда получит бронзу) в командных соревнованиях, а в личном первенстве занял 15-е место.

Трусова летом 2022 года рассказала, что начала встречаться с Кондратюком после пекинской Олимпиады. В октябре того же года стало известно, что фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской.

О расставании фигуристов в сентябре 2023 года рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
фигурное катание Александра Трусова Марк Кондратюк
Материалы по теме
Трусова выпустила песню со своими подругами-фигуристками
Спорт
Тарасова обвинила Трусову в меркантильности
Спорт
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию фигурантов дела «Крокуса» Общество, 14:32
Риелторы сообщили об удвоении предложения элитного жилья в Москве Недвижимость, 14:31
Мосбиржа впервые раскрыла долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов Финансы, 14:30
«Зенит» устроит «Шашлык фест» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 14:27
Рассылка ушла с ошибкой. Как обратить ситуацию в свою пользу Pro, 14:21
В Дубае из-за сильного дождя перекрыли дороги и затопило метро. Видео Общество, 14:19
Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела Политика, 14:11
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Сбер» предложил российским компаниям открывать депозиты в рупиях Финансы, 14:04
«Мать и дитя» получила официальное согласие Кипра на переезд в Россию Инвестиции, 13:59
Тушение зоопарка в Евпатории, где погибло более 200 животных. Видео Общество, 13:56
Режим ЧС ввели в Улан-Удэ и двух районах Бурятии из-за паводков Общество, 13:55
Экс-тренер сборной России покинул худший клуб Первой лиги Спорт, 13:54
Отключение электричества в Энергодаре не повлияло на Запорожскую АЭС Политика, 13:52
Гайд по онбордингу: как интегрировать новичков в коллектив Pro, 13:50