Фигуристка Трусова рассказала о расставании с Кондратюком

Фигуристка Трусова о расставании с Кондратюком: это была его инициатива

Фигуристы начали встречаться после Олимпиады в Пекине. Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине сообщила, что расстались они уже давно и по инициативе Кондратюка

Александра Трусова и Марк Кондратюк (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова рассказала Okko, что уже давно не встречается с Марком Кондратюком.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — сказала 19-летняя Трусова.

Трусова и Кондратюк выступали за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Трусова взяла серебро в индивидуальных соревнованиях. По итогам короткой программы она занимала промежуточное четвертое место, а в произвольной заняла первое место, впервые в истории приземлив пять четверных прыжков. Кондратюк завоевал золото (после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг российская команда получит бронзу) в командных соревнованиях, а в личном первенстве занял 15-е место.

Трусова летом 2022 года рассказала, что начала встречаться с Кондратюком после пекинской Олимпиады. В октябре того же года стало известно, что фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской.

О расставании фигуристов в сентябре 2023 года рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.