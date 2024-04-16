Экс-тренер сборной России покинул худший клуб Первой лиги
Сергей Павлов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Волгарь». Об этом сообщается на сайте астраханской команды.
Соглашение с 68-летним специалистов расторгнуто по обоюдному согласию.
Павлов возглавил «Волгарь» в августе 2023 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала семь побед. Сейчас «Волгарь» занимает последнее место в Первой лиге, набрав 22 очка в 26 турах.
Павлов ранее возглавлял «Текстильщик» (Камышин), «Сатурн», «Уралан», новороссийский «Черноморец», «Луч-Энергию», «Кубань», «Шинник», московское «Торпедо», тульский «Арсенал», казахстанский «Атырау», «Ротор» и «Текстильщик» (Иваново).
С камышинским «Текстильщиком» Павлов доходил до 1/16 финала Кубка УЕФА. «Текстильщик», «Сатурн», «Уралан», «Луч-Энергию» и «Арсенал» Павлов выводил в высший дивизион чемпионата страны.
Также он дважды входил в тренерский штаб сборной России (1995—1996, 1999—2002), в том числе — на чемпионате мира 2002 года, где был помощником Олега Романцева. Кроме того, он помогал Романцеву в «Спартаке».
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