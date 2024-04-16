В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года
В греческой Олимпии состоялась церемонии зажжения огня Олимпийский игр 2024 года в Париже.
Факел был зажжен от огня, полученного от солнечных лучей во время состоявшейся в понедельник генеральной репетиции. Роль верховной жрицы исполняла греческая актриса Мэри Мина.
На церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, мэр Парижа Анн Идальго и другие официальные лица.
Первым факелоносцем стал олимпийский чемпион Токио по академической гребле Стефанос Дускос. Всего огонь эстафеты пронесут более 600 факелоносцев.
Сначала эстафета олимпийского огня будет проходить по территории Греции. 8 мая огонь будет доставлен в Марсель.
Огонь побывает в пещере Ласко, на археологических раскопках в Алезии, в средневековом городе Каркассоне, Версальском дворце и многих других местах. Он осветит ряд архитектурных шедевров страны, начиная со всемирно известного острова Мон-Сен-Мишель. Среди других достопримечательностей — замки долины Луары, а также множество ставших культовыми дворцов, маяков, мостов, виадуков и арен. Чтобы отдать дань уважения истории Франции, огонь также посетит места памяти, такие как мемориал в Вердене и пляжи на месте высадки союзников в «День Д», отмечается на сайте МОК.
Церемония открытия Олимпиады пройдет в Париже 26 июля.
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