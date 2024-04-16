Умер чемпион мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Хёльценбайн
Чемпион мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.
Причина его смерти не уточняется.
Хёльценбайн большую часть своей карьеры провел в «Айнтрахте» из Франкфурта. Также выступал за американский «Форт-Лодердейл Страйкерс».
С «Айнтрахтом» Хёльценбайн завоевал Кубок УЕФА (1980) и три Кубка Германии (1974, 1975, 1981). Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 голами в 420 матчах бундеслиги.
В сборной ФРГ Хёльценбайн провел 40 матчей и забил пять голов, помог команде завоевать золото чемпионата мира 1974 года и серебро Евро-1976.
В финале ЧМ-1974 против сборной Нидерландов (2:1) Хёльценбайн заработал пенальти, который позволил ФРГ сравнять счет.