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Умер чемпион мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Хёльценбайн

Умер чемпион мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн
Бернду Хёльценбайну было 78 лет. В составе сборной ФРГ форвард провел 40 матчей, помог команде завоевать золото ЧМ-1974 и серебро Евро-1976
Бернд Хёльценбайн
Бернд Хёльценбайн (Фото: Thorsten Wagner / Bongarts / Getty Images)

Чемпион мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Бернд Хёльценбайн скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

Причина его смерти не уточняется.

Хёльценбайн большую часть своей карьеры провел в «Айнтрахте» из Франкфурта. Также выступал за американский «Форт-Лодердейл Страйкерс».

С «Айнтрахтом» Хёльценбайн завоевал Кубок УЕФА (1980) и три Кубка Германии (1974, 1975, 1981). Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 голами в 420 матчах бундеслиги.

В сборной ФРГ Хёльценбайн провел 40 матчей и забил пять голов, помог команде завоевать золото чемпионата мира 1974 года и серебро Евро-1976.

В финале ЧМ-1974 против сборной Нидерландов (2:1) Хёльценбайн заработал пенальти, который позволил ФРГ сравнять счет.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Германия
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