В НХЛ установили рекорд по числу сыгравших за сезон российских голкиперов

В НХЛ установили рекорд по числу сыгравших за сезон российских голкиперов

Георгий Романов из «Сан-Хосе» стал 13-м российским вратарем, который появился на льду в нынешнем сезоне

Георгий Романов (справа) (Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу «Эдмонтона». 24-летний Романов вышел на лед во втором периоде после восьмой пропущенной шайбы. За 26 минут на льду он отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Романов стал 13-м российским вратарем, который сыграл в нынешнем сезоне НХЛ. Это новый рекорд, предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне.

Из российский вратарей в нынешнем сезоне на лед ранее выходили Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба — «Колорадо Эвеланш»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Петр Кочетков («Каролина Харрикейнз»), Илья Самсонов («Торонто Мейпл Лифс»), Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз») и Иван Федотов («Филадельфия Флайлерз»).

Романов в КХЛ выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Это его первый сезон за океаном. В фарм-клубе «Сан-Хосе» Романов провел 29 матчей, в среднем пропуская 3,14 шайбы и отражая 90,4% бросков.