 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В НХЛ установили рекорд по числу сыгравших за сезон российских голкиперов

В НХЛ установили рекорд по числу сыгравших за сезон российских голкиперов
Георгий Романов из «Сан-Хосе» стал 13-м российским вратарем, который появился на льду в нынешнем сезоне
Георгий Романов (справа)
Георгий Романов (справа) (Фото: Perry Nelson / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу «Эдмонтона». 24-летний Романов вышел на лед во втором периоде после восьмой пропущенной шайбы. За 26 минут на льду он отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Романов стал 13-м российским вратарем, который сыграл в нынешнем сезоне НХЛ. Это новый рекорд, предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне.

Из российский вратарей в нынешнем сезоне на лед ранее выходили Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба — «Колорадо Эвеланш»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Петр Кочетков («Каролина Харрикейнз»), Илья Самсонов («Торонто Мейпл Лифс»), Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз») и Иван Федотов («Филадельфия Флайлерз»).

Романов в КХЛ выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Это его первый сезон за океаном. В фарм-клубе «Сан-Хосе» Романов провел 29 матчей, в среднем пропуская 3,14 шайбы и отражая 90,4% бросков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Сан-Хосе Шаркс
Материалы по теме
Овечкин не забил в пустые ворота и продлил безголевую серию в НХЛ
Спорт
Кучеров победит в исторической гонке бомбардиров НХЛ. Что говорит чат GPT
Спорт
Капризов установил два клубных рекорда и стал третьей звездой дня в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Московская биржа запустила индекс IPO Инвестиции, 11:28
Эксперты Citi предсказали рост цен на золото до $3000 за унцию Инвестиции, 11:21
Тегеран пообещал пустить дипломатов к захваченному российскому моряку Политика, 11:19
Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра Политика, 11:18
Сделка сорвалась. Как взыскать убытки за это или защититься от претензий Pro, 11:18
В мэрии рассказали о ходе строительства станции метро «Вавиловская» Город, 11:17
Над Белгородом сбили три украинских беспилотника Общество, 11:16
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 11:10
«Ъ» сообщил о переговорах «Сбера» о покупке «Нетологии» Бизнес, 11:08
Суд заочно арестовал автора книги «Вся кремлевская рать» Политика, 11:02
Акции «Русала» упали из-за опасений сокращения экспорта после санкций Инвестиции, 10:57
ФСБ показала допрос подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Политика, 10:56
«Мегамаркет» предложил своим продавцам бонусы и повышенный кешбэк Отрасли, 10:53
Умер призер Олимпиады по спортивной ходьбе Владимир Андреев Спорт, 10:52