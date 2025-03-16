«Спартак» упустил преимущество в две шайбы, но смог обыграть «Северсталь»
Московский «Спартак» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2.
У «Спартака» отличились Николай Голдобин (8-я минута), Иван Морозов (18), Александр Беляев (36) и Андрей Локтионов (60). Морозов также сделал две результативные передачи.
У «Северстали» забивали Николай Чебыкин (22) и Руслан Абросимов (32).
Результаты других матчей:
«Автомобилист» — «Сочи» — 6:3;
«Лада» — «Нефтехимик» — 7:1.
Благодаря проигрышу «Нефтехимика» место в плей-офф получил владивостокский «Адмирал».
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