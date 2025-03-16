«Спартак» упустил преимущество в две шайбы, но смог обыграть «Северсталь» в КХЛ

«Спартак» упустил преимущество в две шайбы, но смог обыграть «Северсталь»

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Спартака», который выиграл у «Северстали» вторую встречу из четырех в этом сезоне

Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2.

У «Спартака» отличились Николай Голдобин (8-я минута), Иван Морозов (18), Александр Беляев (36) и Андрей Локтионов (60). Морозов также сделал две результативные передачи.

У «Северстали» забивали Николай Чебыкин (22) и Руслан Абросимов (32).

Результаты других матчей:

«Автомобилист» — «Сочи» — 6:3;

«Лада» — «Нефтехимик» — 7:1.

Благодаря проигрышу «Нефтехимика» место в плей-офф получил владивостокский «Адмирал».