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«Рубин» второй раз в сезоне победил «Пари НН»

Гол Зотова принес «Рубину» победу над «Пари НН» в РПЛ
Матч в Казани завершился со счетом 1:0, гол забил Александр Зотов на 72-й минуте. «Рубин» второй раз в сезоне РПЛ победил нижегородцев
Александр Зотов
Александр Зотов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Казанский «Рубин» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 21-го тура и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 1:0. Гол на 72-й минуте забил Александр Зотов.

Зотов отличился и в матче первого круга с нижегородцами (4:2). Больше полузащитник в этом сезоне никому не забивал в РПЛ.

У «Рубина» 32 очка, у «Пари НН» — 19 баллов и 13-е место.

В 22-м туре «Рубин» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 30 марта, а «Пари НН» 29 марта встретится на выезде с «Химками».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Пари Нижний Новгород
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