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Умерла одна из лучших футболисток в истории Германии Дорис Фитшен

Одна из лучших футболисток в истории Германии Дорис Фитшен умерла в 56 лет
Фитшен скончалась в субботу после продолжительной болезни. На ее счету четыре победы на чемпионатах Европы и бронза Олимпиады в Сиднее. После завершения карьеры она была тренером сборной и работала в Немецком футбольном союзе
Дорис Фитшен
Дорис Фитшен (Фото: Andreas Rentz / Bongarts / Getty Images)

Четырехкратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпиады-2000 Дорис Фитшен умерла после продолжительной и тяжелой болезни 15 марта, ей было 56 лет, сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Фитшен в 1986–2001 годах провела 144 матча за сборную Германии, победила с командой на чемпионатах Европы 1989, 1991, 1997 и 2001 годов.

С «Зигеном» и «Франкфуртом» она трижды становилась чемпионкой Германии и взяла три Кубка страны.

В 2009–2016 годах Фитшен была тренером сборной Германии и помогла ей дважды победить на Евро и выиграть Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Также бывшая полузащитница работала в DFB, занималась развитием женского футбола и маркетингом.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Германии по футболу
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