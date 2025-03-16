Умерла одна из лучших футболисток в истории Германии Дорис Фитшен
Четырехкратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпиады-2000 Дорис Фитшен умерла после продолжительной и тяжелой болезни 15 марта, ей было 56 лет, сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
Фитшен в 1986–2001 годах провела 144 матча за сборную Германии, победила с командой на чемпионатах Европы 1989, 1991, 1997 и 2001 годов.
С «Зигеном» и «Франкфуртом» она трижды становилась чемпионкой Германии и взяла три Кубка страны.
В 2009–2016 годах Фитшен была тренером сборной Германии и помогла ей дважды победить на Евро и выиграть Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Также бывшая полузащитница работала в DFB, занималась развитием женского футбола и маркетингом.
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