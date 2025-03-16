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Российского вице-чемпиона мира по ушу наказали за пропуск допинг-тестов

Вице-чемпиона мира по ушу Абдулхаликова наказали за антидопинговое нарушение
Магомеда Абдулхаликова отстранили до февраля 2027 года за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении для сдачи допинг-тестов
Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press
Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press

Серебряного призера чемпионата мира по ушу 2019 года Магомеда Абдулхаликова дисквалифицировали на двухлетний срок за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации ушу (IWUF).

Россиянина отстранили до 18 февраля 2027 года за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. Эта информация используется допинг-офицерами для взятия проб.

Абдулхаликову 34 года, он победитель (2021) и призер чемпионатов России в дисциплине саньда.

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Анна Сатдинова
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