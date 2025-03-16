Российского вице-чемпиона мира по ушу наказали за пропуск допинг-тестов
Серебряного призера чемпионата мира по ушу 2019 года Магомеда Абдулхаликова дисквалифицировали на двухлетний срок за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации ушу (IWUF).
Россиянина отстранили до 18 февраля 2027 года за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. Эта информация используется допинг-офицерами для взятия проб.
Абдулхаликову 34 года, он победитель (2021) и призер чемпионатов России в дисциплине саньда.
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