Передача Акинфеева помогла ЦСКА победить клуб Дзюбы
Московский ЦСКА одержал гостевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Самаре завершилась со счетом 1:2.
У хозяев гол на счету Владимира Хубулова на 64-й минуте.
У ЦСКА отличились Кирилл Глебов (36) и Сауль Гуарирапа (59), который забил дебютный гол за армейцев с передачи вратаря Игоря Акинфеева.
ЦСКА выиграл второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице, «Акрон» — девятое место.
В 22-м туре ЦСКА 29 марта примет махачкалинское «Динамо», а «Акрон» встретится с «Ростовом».
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