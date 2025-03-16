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Передача Акинфеева помогла ЦСКА победить клуб Дзюбы

Передача Акинфеева помогла ЦСКА победить «Акрон» Дзюбы в РПЛ
«Акрон» проиграл в Самаре ЦСКА со счетом 1:2
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Московский ЦСКА одержал гостевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Самаре завершилась со счетом 1:2.

У хозяев гол на счету Владимира Хубулова на 64-й минуте.

У ЦСКА отличились Кирилл Глебов (36) и Сауль Гуарирапа (59), который забил дебютный гол за армейцев с передачи вратаря Игоря Акинфеева.

ЦСКА выиграл второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице, «Акрон» — девятое место.

В 22-м туре ЦСКА 29 марта примет махачкалинское «Динамо», а «Акрон» встретится с «Ростовом».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Акрон Игорь Акинфеев Артем Дзюба
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