Футбольные фанаты устроили драку в Химках
Драка между двумя компаниями мужчин произошла в микрорайоне Новогорск в Химках, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. РЕН и издание Regions.ru в телеграм-канале уточняют, что конфликт случился накануне между футбольными фанатами «Динамо» и «Калуги».
«Динамо-2» в субботу, 15 марта, победило «Калугу» со счетом 1:0 в матче Второй лиги (третий дивизион), который прошел на базе «бело-голубых» в Новогорске.
Полицию из-за драки вызвали местные жители. «Были установлены возможные участники потасовки в количестве семи человек, на троих из которых составлены административные протоколы», — заявили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД. По данным источника ТАСС, в конфликте участвовали около 30 человек.
За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта.
РБК направил запросы в футбольные клубы «Динамо-2» и «Калуга».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов