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Футбольные фанаты устроили драку в Химках

Футбольные фанаты «Динамо» и «Калуги» устроили массовую драку в Химках
Драка произошла перед матчем Второй лиги «Динамо-2» — «Калуга» в Химках. В полиции сообщили, что на трех участников составлены административные протоколы, за медпомощью никто не обращался

Футбольные фанаты устроили драку в Химках
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Драка между двумя компаниями мужчин произошла в микрорайоне Новогорск в Химках, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. РЕН и издание Regions.ru в телеграм-канале уточняют, что конфликт случился накануне между футбольными фанатами «Динамо» и «Калуги».

«Динамо-2» в субботу, 15 марта, победило «Калугу» со счетом 1:0 в матче Второй лиги (третий дивизион), который прошел на базе «бело-голубых» в Новогорске.

Полицию из-за драки вызвали местные жители. «Были установлены возможные участники потасовки в количестве семи человек, на троих из которых составлены административные протоколы», — заявили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД. По данным источника ТАСС, в конфликте участвовали около 30 человек.

За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта.

РБК направил запросы в футбольные клубы «Динамо-2» и «Калуга».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
При участии
Ольга Ваганова
Футбол Химки ФК Динамо Москва драка футбольные фанаты
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