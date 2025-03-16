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Большунов проиграл почти три секунды лидеру в спринте на Кубке России

Большунов проиграл почти три секунды Терентьеву в спринте на этапе Кубка России
Победителем мужского спринта в Сыктывкаре стал Александр Терентьев, женскую гонку выиграла Наталья Терентьева
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял четвертое место в финале спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Победителем забега стал Александр Терентьев — 2 минуты 43,83 секунды. Второе место у Владислава Осипова (отставание 1,42 секунды), третьим стал Александр Бакуров (+1,66). Большунов уступил лидеру 2,81 секунды.

В женском спринте победу одержала Наталья Терентьева (Непряева), второе место у Алены Барановой, третье — у Анастасии Фалеевой.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года.

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Наталья Терентьева (Непряева)
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