Канчельскис заявил о бессилии «Спартака» против «Зенита»
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «РБК Спорт», что не видит у «Спартака» шансов на победу над «Зенитом» в предстоящем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Игра будет интересная, конечно же. Никаких шансов у «Спартака», он проиграет. Все ясно тут. Утрирую, но я думаю, что шансов у «Спартака» сейчас мало. «Зенит» обыграет «Спартак», и все, практически чемпионы уже. Думаю, что они приложат все усилия для того, чтобы победить «Спартак», — сказал Канчельскис.
16 марта на «ЛУКОЙЛ Арене» состоится матч 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом».
Московский клуб располагается на третьем месте турнирной таблицы с 40 очками. «Зенит» занимает второе место после «Краснодара». У обеих команд 43 балла.
«Спартак» не одерживал победу над «Зенитом» в рамках чемпионата России с декабря 2017 года. Тогда клуб выиграл со счетом 3:1.
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