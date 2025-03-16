Канчельскис заявил о бессилии «Спартака» против «Зенита»

Бывший футболист Канчельскис уверен в победе «Зенита» над «Спартаком» в РПЛ

Андрей Канчельскис отметил, что в предстоящем матче «Зенит» приложит все усилия для победы над «Спартаком», что практически гарантирует команде чемпионский титул

Фото: Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) (Александр Демьянчук/ТАСС)

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «РБК Спорт», что не видит у «Спартака» шансов на победу над «Зенитом» в предстоящем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра будет интересная, конечно же. Никаких шансов у «Спартака», он проиграет. Все ясно тут. Утрирую, но я думаю, что шансов у «Спартака» сейчас мало. «Зенит» обыграет «Спартак», и все, практически чемпионы уже. Думаю, что они приложат все усилия для того, чтобы победить «Спартак», — сказал Канчельскис.

16 марта на «ЛУКОЙЛ Арене» состоится матч 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом».

Московский клуб располагается на третьем месте турнирной таблицы с 40 очками. «Зенит» занимает второе место после «Краснодара». У обеих команд 43 балла.

«Спартак» не одерживал победу над «Зенитом» в рамках чемпионата России с декабря 2017 года. Тогда клуб выиграл со счетом 3:1.