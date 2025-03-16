Семин оценил шансы «Спартака» на победу в предстоящем матче с «Зенитом»
Шансы на победу «Спартака» в матче с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) равны. Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
«Спартак» не может обыграть петербургский клуб в РПЛ с 2017 года. По мнению Семина, причина неудачных выступлений «Спартака» против «Зенита» в последние годы в том, что соперник был сильнее.
«Шансы у команд изначально всегда 50 на 50. У «Спартака» есть хорошие шансы прервать эту цепь поражений. Тем более что после последнего матча им нужна реабилитация перед болельщиками. Надеюсь, что это будет настоящий, мощный и с эмоциями футбол», — сказал Семин.
По мнению Семина, активный прессинг и инициативные индивидуальные действия игроков могут стать ключом к успешному выступлению «Спартака».
«Лучшая игра «Спартака» — отдельные матчи, в которых они прессинговали соперника, не давая ему развить атаки от своих ворот. Наверное, это должно помочь им выиграть, но для победы также необходимы индивидуальные действия игроков и голы», — добавил он.
Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» 16 марта встретятся на «ЛУКОЙЛ Арене» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 40 очками. «Зенит» занимает второе место с 43 баллами, как и у лидирующего «Краснодара».
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