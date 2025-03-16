Сможет ли «Спартак» впервые за семь лет обыграть «Зенит» в РПЛ

В воскресенье «Зенит» сыграет против «Спартака», который не обыгрывал петербургский клуб с 2017 года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сможет ли московская команда прервать эту тенденцию — в материале «РБК Спорт»

Фото: Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва). ( Александр Демьянчук/ТАСС)

В воскресенье, 16 марта, в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится матч между «Спартаком» и «Зенитом». Игра пройдет на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» и начнется в 19:45 по московскому времени.

После 20 сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея 43 очка — столько же, сколько и у лидирующего «Краснодара».

В ходе зимнего трансферного окна петербургский клуб приобрел двух полузащитников: бразильца Луиса Энрике и Сашу Зделара, ранее выступавшего за московский ЦСКА. В свою очередь, «Спартак» укрепил линию атаки, подписав аргентинского нападающего Пабло Солари и Ливая Гарсию из сборной Тринидада и Тобаго.

Противостояние между «Спартаком» и «Зенитом» носит принципиальный характер, однако московский клуб долгое время не может победить команду из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

Последняя победа «Спартака» над «Зенитом» в РПЛ была зафиксирована в ноябре 2017 года. Тогда матч завершился со счетом 3:1. С тех команды шесть раз завершили встречу с ничейным результатом, а в семи матчах «Спартак» потерпел поражение.

«РБК Спорт» обратился к футбольным экспертам за комментариями, чтобы узнать, сможет ли «Спартак» под руководством Деяна Станковича прервать серию неудач против «Зенита» в рамках РПЛ.

Что говорят эксперты

Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России

«Причина неудачных выступлений в том, что «Зенит» был сильнее в этот период (с 2017 года), но все победы рано или поздно заканчиваются. Поэтому у «Спартака» есть хорошие шансы прервать эти поражения. Тем более что после последнего матча им нужна реабилитация перед болельщиками. Надеюсь, что это будет настоящий, мощный и с эмоциями футбол. Лучшая игра «Спартака» — отдельные матчи, в которых они играли с прессингом, не давая сопернику развить атаки от своих ворот. Наверное, это должно помочь им выиграть, но для победы также необходимы индивидуальные действия игроков и голы.

«Шансы у команд всегда изначально — 50 на 50. Надеемся, что усиление составов привнесет что-то новое в игру команд. Нельзя забывать, что старые составы хороши, но и новые игроки нужны обеим командам. Также хорошие моменты, которые были в их игре, наверное, надо оставлять. Все ломать нельзя», — сказал Семин.

Александр Кержаков, бывший игрок сборной России, лучший бомбардир в истории страны

«По той игре, что показывает «Спартак», в принципе, они могут состязаться с «Зенитом». И в первом круге они показали, что, по-моему, [стали] еще сильнее. Это очень интересный матч с точки зрения распределения мест и дальнейшей борьбы за золото», — сказал Кержаков в разговоре с «РБК Спорт».

«Я, как человек, для которого «Зенит» является родным клубом, конечно же, буду переживать за «Зенит», поэтому в этом матче мне хочется, чтобы он победил. Но будет очень сложно это сделать, потому что «Спартак» сейчас играет хорошо, и матч будет у них дома. Тем более, последняя неудача у «Спартака» была с «Рубином», и для того, чтобы им остаться в чемпионской гонке, нужно обязательно только выигрывать. «Зениту» же нужно обязательно победить «Спартак», чтобы московская команда уже не претендовала [на чемпионство]», — добавил Кержаков.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»

«Игра будет интересная, конечно же. Никаких шансов у «Спартака», он проиграет. Все ясно тут. Утрирую, но я думаю, что шансов у «Спартака» мало сейчас. «Зенит» обыграет «Спартак», и все, практически чемпионы уже. Думаю, что они приложат все усилия для того, чтобы победить «Спартак», — сказал Канчельскис «РБК Спорт».

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»

«Спартак» объективно слабее, у команды есть линии, которые просто провальные, особенно линия обороны. Эта боль не только у болельщиков, но и у всех, кто переживает за команду. Многое будет зависеть от игроков «Зенита» в предстоящем матче. Он пока выглядит не очень убедительно, выигрывает, но все это тяжело, натужно. У них тоже не совсем все идеально. У «Спартака», как контраргумент, есть возящие нападающие, которые могут завершить замкнуть и забить. Сможет «Спартак» выиграть? Тут все зависит от случая — в чью пользу сойдутся звезды. Объективно, победа «Спартака» маловероятна, но исключать ее нельзя», — сказал Червиченко в разговоре с «РБК Спорт».

По его словам, у «Зенита» хорошее нападение, которое все равно будет продавливать оборону «Спартака». «Если только «Спартак» сможет как-то структурно перестроиться и сыграть от обороны, что, в принципе, по его подбору игроков, вряд ли возможно. Они больше давят соперника и пытаются за счет атак не давать этого делать сопернику. Но с «Зенитом» это вряд ли пройдет, все-таки нападение «Спартака» слишком низкорослое, а у «Зенита» защитники довольно-таки фактурные», — добавил он.

Червиченко также подчеркнул, что для успешного результата в предстоящем матче «Спартаку» необходимо не просто хорошо сыграть, но и показать что-то особенное. «Может быть, мы как раз увидим, какой гений Станкович, и он покажет что-то такое, чего от него не ожидают, и соперник тоже. Для этого должно быть какое-то интересное тактическое решение. «Спартак» должен по-особому как-то сыграть в этот раз, потому что любой результат, кроме победы, будет означать очередное прощание с чемпионскими амбициями», — заключил он.