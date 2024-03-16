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Видео дебютного гола Захаряна за «Реал Сосьедад»
Видео дебютного гола Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»
Футболист сборной России отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса»
Арсен Захарян
Полузащитник сборной России Арсен Захарян забил свой дебютный гол за испанский «Реал Сосьедад».
Футболист отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).
Захарян забил гол спустя две минуты после выхода на замену во втором тайме. Брайс Мендес прострелил во вратарскую, откуда набежавший россиянин опередил защитников и поразил ворота Херемьяса Ледесмы.
Для Захаряна это был 31-й матч за испанский клуб, ранее у него была лишь одна голевая передача.
В «Реал Сосьедад» футболист перешел в августе 2023 года из московского «Динамо» за €12 млн.
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