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Видео дебютного гола Захаряна за «Реал Сосьедад»

Видео дебютного гола Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»
Футболист сборной России отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Полузащитник сборной России Арсен Захарян забил свой дебютный гол за испанский «Реал Сосьедад».

Футболист отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

Захарян забил гол спустя две минуты после выхода на замену во втором тайме. Брайс Мендес прострелил во вратарскую, откуда набежавший россиянин опередил защитников и поразил ворота Херемьяса Ледесмы.

Для Захаряна это был 31-й матч за испанский клуб, ранее у него была лишь одна голевая передача.

В «Реал Сосьедад» футболист перешел в августе 2023 года из московского «Динамо» за €12 млн.

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Теги
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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