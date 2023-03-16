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Инфантино назвал ФИФА «немного Робин Гудом», который не крадет

Инфантино назвал ФИФА «немного Робин Гудом», который не крадет
Джанни Инфантино заявил, что ФИФА зарабатывает в четыре раза меньше Английской премьер-лиги и распределяет доходы между 211 странами, помогая «и богатым, и бедным»
Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил на пресс-конференции, что не понимает упреков в адрес организации в стремлении заработать больше денег, и спросил журналистов, почему некоторые из них «такие злые».

«АПЛ — наиболее успешный турнир в мире, зарабатывает за год столько же, сколько ФИФА за четыре. <...> Из $20–25 млрд, которые зарабатывает АПЛ за четыре года, большая часть распределяется между 20 английскими клубами и немного достается совместным проектам. Когда ФИФА зарабатывает $7 млрд, эти деньги получают не 20 английских клубов, а 211 стран во всем мире», — сказал Инфантино.

Глава ФИФА добавил, что «каждый доллар учтен», а 100% финансов организации находится под контролем независимых аудиторов.

«Я не понимаю, почему нас атакуют «за богатство». Кто-то сказал, что ФИФА — Робин Гуд в футболе. Ну если только совсем чуть-чуть — мы не крадем у богатых, чтобы раздавать бедным, мы извлекаем прибыль и даем и богатым, и бедным», — добавил глава ФИФА.

На конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) Инфантино заявил, что резервы организации составляют $4 млрд.

Инфантино в четверг был переизбран на пост главы ФИФА еще на четыре года.

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Анна Сатдинова
ФИФА
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