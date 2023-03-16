РФС признал ошибкой судьи VAR неназначенный пенальти в пользу «Спартака»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 15 мар, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 15 мар, 16:06
Путин допустил, что европейцам придется ехать за репой в Россию Экономика, 15:47
У конкурента дешевле: почему уходят клиенты и как их вернуть — 4 ситуации Pro, 15:44
Польша пообещала в ближайшие дни передать Украине четыре МиГ-29 Политика, 15:37
Bloomberg узнал о плане ЕС усилить давление на семьи олигархов из России Политика, 15:33
Глава Минфина оценил сбор с бизнеса в 5% от сверхприбыли Экономика, 15:26
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 15:24
Итоги 2022 года для электронной коммерции РБК +, 15:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин бизнесу о надежности активов за рубежом: «А теперь?» Бизнес, 15:23
Укрупнение как стимул: чего ждать на рынке e-grocery в 2023-м Новая экономика, 15:23
Арбитра отстранили из-за неназначенного пенальти в ворота «Зенита» Спорт, 15:18
Помощь ФРС банкам оценили в сумму до $2 трлн. Как отреагирует крипторынок Крипто, 15:18
Coupang вместо Ozon: как выйти на корейский маркетплейс Pro, 15:15
Вышел трейлер нового сериала Федора Бондарчука «Актрисы» Life, 15:11
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 15:06
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Спорт ,  
0 

РФС признал ошибкой судьи VAR неназначенный пенальти в пользу «Спартака»

РФС признал ошибкой судьи VAR неназначенный пенальти в пользу «Спартака»
Глава департамента судейства заявил, что арбитр VAR должен был вмешаться после того, как спартаковец Кристофер Мартинс получил удар по лицу и упал в штрафной «Урала» в кубковом матче
Игроки ФК &laquo;Спартак&raquo; Кристофер Мартинс Перейра и Михаил Игнатов и игрок ФК &laquo;Урал&raquo; Даниэль Мишкич (справа налево)
Игроки ФК «Спартак» Кристофер Мартинс Перейра и Михаил Игнатов и игрок ФК «Урал» Даниэль Мишкич (справа налево) (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Арбитр VAR в матче «Фонбет» — Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» должен был позвать к монитору судью Сергея Карасева, который не назначил пенальти в ворота екатеринбургской команды после падения Кристофера Мартинса. Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, которого цитирует ТАСС.

«Спартак» 14 марта сыграл вничью (1:1) с «Уралом» в первом полуфинальном матче. На 24-й минуте Сильвие Бегич в борьбе ударил Мартинса по лицу. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не видел движения руки, а отвечавший за VAR Анатолий Жабченко, как говорил Каманцев, не был уверен, что рука попала спартаковцу по лицу.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11-метровый штрафной удар», — сказал Каманцев.

По словам Каманцева, департамент судейства не устроило качество работы Жабченко, он не будет работать на матче «Пари НН» — «Торпедо» и какое-то время останется без назначений в РПЛ.

Ответный матч между «Уралом» и «Спартаком» пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу Спартак
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter