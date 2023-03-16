РФС признал ошибкой судьи VAR неназначенный пенальти в пользу «Спартака»
Арбитр VAR в матче «Фонбет» — Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» должен был позвать к монитору судью Сергея Карасева, который не назначил пенальти в ворота екатеринбургской команды после падения Кристофера Мартинса. Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, которого цитирует ТАСС.
«Спартак» 14 марта сыграл вничью (1:1) с «Уралом» в первом полуфинальном матче. На 24-й минуте Сильвие Бегич в борьбе ударил Мартинса по лицу. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не видел движения руки, а отвечавший за VAR Анатолий Жабченко, как говорил Каманцев, не был уверен, что рука попала спартаковцу по лицу.
«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11-метровый штрафной удар», — сказал Каманцев.
По словам Каманцева, департамент судейства не устроило качество работы Жабченко, он не будет работать на матче «Пари НН» — «Торпедо» и какое-то время останется без назначений в РПЛ.
Ответный матч между «Уралом» и «Спартаком» пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.