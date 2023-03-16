Разин после проигрыша чемпиону КХЛ ушел из «Северстали» и «начнет с нуля»

Андрей Разин объяснил уход из «Северстали» желанием перейти на новый уровень и попробовать себя в другом клубе

Андрей Разин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Главный тренер череповецкого клуба КХЛ «Северсталь» Андрей Разин заявил «Матч ТВ», что покидает свой пост.

«Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина проиграла действующему чемпиону ЦСКА в семи матчах. Разин работал в череповецком клубе с 2018 года.

«Я считаю, что на данном этапе исчерпал себя в «Северстали». Пять сезонов — большой срок. Хочу поблагодарить всех в клубе из Череповца, где меня охраняли и защищали. Я ухожу. Куда — пока не знаю. Переговоров еще не вел, сегодня только второй день после нашего вылета», — сказал 49-летний Разин.

Тренер сказал, что клуб сделал ему новое предложение о контракте, но он «даже не стал спрашивать о финансах». «Это не тот вопрос, который меня интересует. Мне как тренеру хочется прогрессировать в результатах, перейти на новый уровень, попробовать себя в другом клубе, начав там с нуля», — отметил Разин.

«Северсталь» за последние пять сезонов три раза выходила в плей-офф, но ни разу не смогла пробиться во второй раунд.

В конце прошлого сезона два источника, близких к клубу, сообщили «РБК Спорт», что череповецкий клуб может отыграть год в ВХЛ из-за финансовых проблем, возникших в связи с наложенными ЕС на Алексея Мордашова, владельца предприятия «Северсталь», санкций.

Разин в КХЛ работал в «Автомобилисте», «Адмирале» и «Югре».