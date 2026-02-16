Бублик снялся с турнира ATP в Дохе из-за усталости и выступит уже в Дубае

Бублик снялся с турнира в Дохе из-за усталости и выступит уже в Дубае

Десятая ракетка мира должен был выступить на стартовавшем в Дохе турнире с призовым фондом $2,8 млн, но решил пропустить соревнования

Александр Бублик (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Выступающий за Казахстан Александр Бублик сообщил в телеграм-канале, что пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе и вернется на корт на следующих соревнованиях в Дубае.

«Прилетел в Доху, но был вынужден сняться из-за усталости. Увидимся в Дубае», — написал Бублик.

Турнир в Дохе стартовал в понедельник, его призовой фонд превышает $2,8 млн.

Последние три года этот турнир выигрывали россияне — Андрей Рублев (2025), Карен Хачанов (2024) и Даниил Медведев (2023). Все трое выступят и в этом году.

Предыдущим турниром Бублика были соревнования в Роттердаме (Нидерланды), где он дошел до полуфинала.

В последней версии рейтинга ATP Бублик сохранил десятое место.

Турнир в Дубае начнется 23 февраля, его призовой фонд $3,3 млн.

Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), до 2016 года представлял Россию.