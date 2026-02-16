Бублик снялся с турнира ATP в Дохе из-за усталости и выступит уже в Дубае
Выступающий за Казахстан Александр Бублик сообщил в телеграм-канале, что пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе и вернется на корт на следующих соревнованиях в Дубае.
«Прилетел в Доху, но был вынужден сняться из-за усталости. Увидимся в Дубае», — написал Бублик.
Турнир в Дохе стартовал в понедельник, его призовой фонд превышает $2,8 млн.
Последние три года этот турнир выигрывали россияне — Андрей Рублев (2025), Карен Хачанов (2024) и Даниил Медведев (2023). Все трое выступят и в этом году.
Предыдущим турниром Бублика были соревнования в Роттердаме (Нидерланды), где он дошел до полуфинала.
В последней версии рейтинга ATP Бублик сохранил десятое место.
Турнир в Дубае начнется 23 февраля, его призовой фонд $3,3 млн.
Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), до 2016 года представлял Россию.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»