Российская шорт-трекистка Крылова заняла 9-е место на 1000 м на Олимпиаде

Российская шорт-трекистка заняла 9-е место на 1000 м на Олимпиаде

Алена Крылова стала последней в утешительном финале B. Золото выиграла голландка Велзебур

Алена Крылова (справа) (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская шорт-трекистка Алена Крылова заняла последнее, четвертое место в утешительном финале B на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Италии.

В итоговом протоколе этой дисциплины Крылова заняла девятое место.

Чемпионкой на дистанции стала голландка Ксандра Велзебур, для которой это второе золото Олимпиад, после победы в эстафете в 2022 году.

Второе место заняла канадка Кортни Саро, третьей стала кореянка Ким Гил Ли.

Крылова — чемпионка России на дистанциях 500 и 1000 м.