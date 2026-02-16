 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Российская шорт-трекистка заняла 9-е место на 1000 м на Олимпиаде

Российская шорт-трекистка Крылова заняла 9-е место на 1000 м на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Алена Крылова стала последней в утешительном финале B. Золото выиграла голландка Велзебур
Алена Крылова (справа)
Алена Крылова (справа) (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская шорт-трекистка Алена Крылова заняла последнее, четвертое место в утешительном финале B на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Италии.

В итоговом протоколе этой дисциплины Крылова заняла девятое место.

Чемпионкой на дистанции стала голландка Ксандра Велзебур, для которой это второе золото Олимпиад, после победы в эстафете в 2022 году.

Второе место заняла канадка Кортни Саро, третьей стала кореянка Ким Гил Ли.

Крылова — чемпионка России на дистанциях 500 и 1000 м.

Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 шорт-трек Алена Крылова
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
