Российская шорт-трекистка заняла 9-е место на 1000 м на Олимпиаде
Российская шорт-трекистка Алена Крылова заняла последнее, четвертое место в утешительном финале B на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Италии.
В итоговом протоколе этой дисциплины Крылова заняла девятое место.
Чемпионкой на дистанции стала голландка Ксандра Велзебур, для которой это второе золото Олимпиад, после победы в эстафете в 2022 году.
Второе место заняла канадка Кортни Саро, третьей стала кореянка Ким Гил Ли.
Крылова — чемпионка России на дистанциях 500 и 1000 м.
