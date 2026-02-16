 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная США по хоккею напрямую вышла в 1/4 финала, обыграв Германию на ОИ

Сюжет
Олимпиада-2026
Матч завершился со счетом 5:1
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная США по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы С завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (20-я минута), Остон Мэттьюс (24, 47), Брок Фейбер (38), Тейдж Томпсон (42).

У сборной Германии отличился Тим Штюцле (52).

В первых двух играх команда США победила Латвию (5:1) и Данию (6:3), она занимает первое место в группе.

Команда Германии на старте олимпийского хоккейного турнира одержала победу над Данией (3:1) и проиграла Латвии (3:4).

Сборные США, Канады и Словакии, как занявшие первые места в своих группах, и Финляндия (лучшая среди команд, занявших вторые места) проходят в четвертьфинал. Остальные команды проводят дополнительный квалификационный раунд. После групповой стадии команды проводят матчи на выбывание.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей Олимпиада-2026
