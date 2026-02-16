 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

За кем из россиян стоит следить на десятый день Олимпиады-2026

Двое россиян выступят на десятый день Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
В десятый день Олимпиады выступят двое россиян. За кем стоит последить — в материале «РБК Спорт»
Алена Крылова
Алена Крылова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

16 февраля

12:00. Горные лыжи. Семен Ефимов (слалом)
13:00. Шорт-трек. Алена Крылова (1000 м)

Чемпион России в слаломе Семен Ефимов первым из россиян выступит 16 февраля на Олимпиаде. Для него это будут первые Олимпийские игры в карьере. Он выступит в слаломе.

Алена Крылова
Алена Крылова
(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российская шорт-трекистка Алена Крылова 14 февраля вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде.

В предварительном забеге Крылова заняла третье место из четырех, уступив голландке Ксандре Вэлзэбур и китаянке Чжан Чутун, которые сразу вышли в следующую стадию. Крылова же прошла в 1/4 финала как одна из четырех лучших спортсменок, занявших третьи места.

Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в этот день

Даниил Ейбог
Даниил Ейбог
(Фото: Global Look Press)

Шорт-трекист Даниил Ейбог перешел в состав сборной Узбекистана в 2024 году. На церемонии открытия он стал знаменосцем узбекистанской сборной. 16 февраля он выступит на дистанции 500 м.

Наибольшее число сменивших гражданство россиян выступит в парном катании.

Карина Акопова и Никита Рахманин
Карина Акопова и Никита Рахманин
(Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Карина Акопова и Никита Рахманин выступают за команду Армении с мая 2025 года. Они стали знаменосцами сборной на церемонии открытия Игр.

Анастасия Голубева и&nbsp;Гектор&nbsp;Мур
Анастасия Голубева и Гектор Мур
(Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Фигуристка Анастасия Голубева выступает за сборную Австралии с 2021 года. Она выступает в паре с Гектором Муром.

Камилла Ковалев и Павел Ковалев
Камилла Ковалев и Павел Ковалев
(Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Пятикратный чемпион Франции Павел Ковалев выступит в паре со своей женой Камиллой Ковалев. Он выступает за французскую команду с 2014 года. Пара уже выступала на нынешней Олимпиаде в командном турнире, заняв в парах седьмое место с 63,21 балла.

Дарья Данилова и Михел Циба
Дарья Данилова и Михел Циба
(Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Дарья Данилова в феврале 2024 года получила нидерландское гражданство. Чемпионка Нидерландов выступает в парном катании с Михелом Цибой.

Алексей Святченко и&nbsp;Мария Павлова&nbsp;
Алексей Святченко и Мария Павлова 
(Фото: Di Yin / Getty Images)

Венгерская пара Мария Павлова и Алексей Святченко впервые примет участие в Олимпиаде. За Венгрию Павлова выступает с 2021 года, а Святченко — с 2022-го.

Лука Берулава и Анастасия Метелкина
Лука Берулава и Анастасия Метелкина
(Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Чемпионка Европы Анастасия Метелкина с 2021 года выступает за сборную Грузии. На Олимпиаде-2026 она в паре с Лукой Берулавой выступила в командном турнире, заняв второе место среди спортивных пар. Грузинская сборная в командном соревновании заняла четвертое место.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

