«Манчестер Юнайтед» в третий раз в сезоне проиграл «Тоттенхэму»
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в домашнем матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Игра завершилась со счетом 1:0. Гол забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. У хозяев несколько важных сейвов совершил Гульельмо Викарио, который не играл с ноября из-за травмы лодыжки.
«Тоттенхэм» победил на своем поле в АПЛ впервые за восемь матчей и с 30 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
«Тоттенхэм» впервые с сезона 1989/90 три раза обыграл МЮ (включая Кубок лиги).
У МЮ третье поражение в четырех последних играх турнира, 29 очков и 15-я строчка. МЮ проиграл 12 из 25 матчей в этом сезоне АПЛ. Это худший результат команды после первых 25 туров с сезона 1973/74 (13), по итогам которого она вылетела из высшего дивизиона.
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