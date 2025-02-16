«Манчестер Юнайтед» в третий раз в сезоне проиграл «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» победил в Лондоне со счетом 1:0 благодаря голу Мэддисона и уверенной игре вернувшегося после травмы вратаря Викарио

Гульельмо Викарио (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в домашнем матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра завершилась со счетом 1:0. Гол забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте. У хозяев несколько важных сейвов совершил Гульельмо Викарио, который не играл с ноября из-за травмы лодыжки.

«Тоттенхэм» победил на своем поле в АПЛ впервые за восемь матчей и с 30 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» впервые с сезона 1989/90 три раза обыграл МЮ (включая Кубок лиги).

У МЮ третье поражение в четырех последних играх турнира, 29 очков и 15-я строчка. МЮ проиграл 12 из 25 матчей в этом сезоне АПЛ. Это худший результат команды после первых 25 туров с сезона 1973/74 (13), по итогам которого она вылетела из высшего дивизиона.