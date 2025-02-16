Российские баскетболисты обыграли легионеров в Матче звезд Лиги ВТБ
Команда «Хозяева», составленная из российских баскетболистов, одержала победу над сборной легионеров («Гости») в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который прошел в Москве.
«Хозяева», тренером которых был Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань»), одержали победу со счетом 124:107.
Команду «Гости» возглавлял Андреас Пистиолис (ЦСКА).
Самым ценным игроком матча признали Никиту Курбанова (ЦСКА) — на его счету 20 очков, семь подборов и две передачи.
Победителем конкурса по броскам сверху (данкам) стал Владислав Перевалов из «Енисея», а конкурса трехочковых — защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс.
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