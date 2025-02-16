Ирландский жокей умер в 24 года после падения на скачках
Жокей Майкл О'Салливан скончался в возрасте 24 лет в результате травм, полученных при падении с лошади на скачках 6 февраля, сообщается на сайте Совета по регулированию скачек Ирландии (IHRB).
О'Салливан был в числе трех жокеев, упавших в концовке двухмильного забега в ирландском Тёрлсе. Ему оказали помощь на месте и доставили вертолетом в больницу в Корке.
Он умер утром в воскресенье, 16 февраля.
О'Салливан был двукратным победителем одного из крупнейших фестивалей в английском Челтнеме и считался восходящей звездой конного спорта, отмечает Sky Sports.
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