 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ирландский жокей умер в 24 года после падения на скачках

Ирландский жокей Майкл О'Салливан умер в 24 года после падения на скачках
Майкл О'Cалливан, считавшийся восходящей звездой конного спорта, упал во время скачек в Тёрлсе и умер спустя десять дней в больнице от полученных травм
Майкл О&#39;Салливан
Майкл О'Салливан (Фото: Alan Crowhurst / Getty Images)

Жокей Майкл О'Салливан скончался в возрасте 24 лет в результате травм, полученных при падении с лошади на скачках 6 февраля, сообщается на сайте Совета по регулированию скачек Ирландии (IHRB).

О'Салливан был в числе трех жокеев, упавших в концовке двухмильного забега в ирландском Тёрлсе. Ему оказали помощь на месте и доставили вертолетом в больницу в Корке.

Он умер утром в воскресенье, 16 февраля.

О'Салливан был двукратным победителем одного из крупнейших фестивалей в английском Челтнеме и считался восходящей звездой конного спорта, отмечает Sky Sports.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
конный спорт
Материалы по теме
Умер чемпион СССР по боксу Геннадий Доброхотов
Спорт
В Тонге 18-летний кайтсерфер утонул за полтора месяца до Олимпиады
Спорт
Умер чемпион Олимпиады-1980 по волейболу Владимир Дорохов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Порошенко назвал возможные сроки президентских выборов на УкраинеПолитика, 20:27
Российские баскетболисты обыграли легионеров в Матче звезд Лиги ВТБСпорт, 20:25
Уолтц назвал ключевые условия для проведения переговоров по УкраинеПолитика, 20:21
Зеленский вновь исключил признание утраченных Украиной территорийПолитика, 20:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
Ирландский жокей умер в 24 года после падения на скачкахСпорт, 19:55
В Ессентуках женщина вытерла ноги о баннер, посвященный 80-летию ПобедыОбщество, 19:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на УкраинеПолитика, 19:37
Чемпион «Дакара» согласился на ампутацию ноги после тяжелой аварииСпорт, 19:27
Полиция начала проверку после концерта ребенка-рэпера в ночном клубеОбщество, 19:23
Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с РоссиейПолитика, 19:07
Калинская разгромно проиграла украинке на старте крупного турнира в ДубаеСпорт, 18:51
Семью Ходорковского через суд выписали из квартирыПолитика, 18:47
В Белгородской области три человека погибли при ударе дрона ВСУ по машинеПолитика, 18:40