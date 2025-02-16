Калинская разгромно проиграла украинке на старте крупного турнира в Дубае
Четвертая ракетка России Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае с призовым фондом более $3,6 млн.
Россиянка, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, уступила украинке Элине Свитолиной (22-я) со счетом 1:6, 2:6.
Калинская проиграла украинке вторую встречу подряд в карьере.
В прошлом году Калинская дошла до финала турнира в Дубае, где проиграла итальянке Джасмин Паолини.
Свитолина в следующем матче сыграет со словачкой Ребеккой Шрамковой (46-я) или датчанкой Кларой Таусон (39-я).
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