Калинская разгромно проиграла украинке на старте крупного турнира в Дубае

Россиянка смогла взять только три гейма у Элины Свитолиной и вылетела с турнира в первом круге. В прошлом году Калинская дошла в Дубае до финала

Анна Калинская (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Четвертая ракетка России Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае с призовым фондом более $3,6 млн.

Россиянка, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, уступила украинке Элине Свитолиной (22-я) со счетом 1:6, 2:6.

Калинская проиграла украинке вторую встречу подряд в карьере.

В прошлом году Калинская дошла до финала турнира в Дубае, где проиграла итальянке Джасмин Паолини.

Свитолина в следующем матче сыграет со словачкой Ребеккой Шрамковой (46-я) или датчанкой Кларой Таусон (39-я).