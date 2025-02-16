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Самсонова победила Павлюченкову на старте турнира WTA 1000 в Дубае

Самсонова уверенно победила Павлюченкову на старте турнира WTA 1000 в Дубае
Людмила Самсонова одержала победу со счетом 6:2, 6:2 и вышла на американку Джессику Пегулу, которой ранее проиграла три матча из четырех
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $3,6 млн, обыграв соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

Самсонова одержала победу со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге ее соперницей будет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула.

Самсонова проиграла Пегуле три встречи из четырех за карьеру.

Самсонова занимает 23-е место в рейтинге WTA, Павлюченкова — 25-е.

Победительница турнира в Дубае получит почти $600 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков.

В прошлом году до финала турнира дошла россиянка Анна Калинская, которая уступила итальянке Джасмин Паолини.

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теннис WTA Людмила Самсонова Анастасия Павлюченкова
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