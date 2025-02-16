Самсонова победила Павлюченкову на старте турнира WTA 1000 в Дубае
Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $3,6 млн, обыграв соотечественницу Анастасию Павлюченкову.
Самсонова одержала победу со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге ее соперницей будет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула.
Самсонова проиграла Пегуле три встречи из четырех за карьеру.
Самсонова занимает 23-е место в рейтинге WTA, Павлюченкова — 25-е.
Победительница турнира в Дубае получит почти $600 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков.
В прошлом году до финала турнира дошла россиянка Анна Калинская, которая уступила итальянке Джасмин Паолини.
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