Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду в финале Гран-при России
Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова победил в финале Гран-при России в Красноярске, на который не приехал никто из призеров чемпионата страны в этой дисциплине.
Кагановская и Некрасов выиграли обе программы, набрав в сумме 205,58 балла. Второе место у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано (200,61), третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров (192,23).
Вся тройка призеров декабрьского чемпионата России в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин и Ирина Хавронина / Девид Нарижный — по разным причинам снялась с соревнований.
Президент Федерации фигурного катания (ФФККР) Антон Сихарулидзе ранее заявил «Матч ТВ», что отказ лидеров не сильно отразится на турнире, потому что «идет очень интересная борьба среди молодых пар».
Кагановская и Некрасов на чемпионате России заняли четвертое место.
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