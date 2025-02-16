Кагановская и Некрасов стали первыми в танцах на льду в финале Гран-при России

Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду в финале Гран-при России

Василиса Кагановская и Максим Некрасов набрали за два танца 205,58 балла. В Красноярск не приехал никто из призеров декабрьского чемпионата России в этой дисциплине

Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова победил в финале Гран-при России в Красноярске, на который не приехал никто из призеров чемпионата страны в этой дисциплине.

Кагановская и Некрасов выиграли обе программы, набрав в сумме 205,58 балла. Второе место у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано (200,61), третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров (192,23).

Вся тройка призеров декабрьского чемпионата России в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин и Ирина Хавронина / Девид Нарижный — по разным причинам снялась с соревнований.

Президент Федерации фигурного катания (ФФККР) Антон Сихарулидзе ранее заявил «Матч ТВ», что отказ лидеров не сильно отразится на турнире, потому что «идет очень интересная борьба среди молодых пар».

Кагановская и Некрасов на чемпионате России заняли четвертое место.