Футболист «Динамо» перенес операцию после перелома ключицы

Станислав Бессмертный получил травму в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем». 19-летний защитник сможет возобновить тренировки через две недели

Станислав Бессмертный (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный перенес операцию после перелома ключицы. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«Станислав Бессмертный успешно прооперирован в московской клинике. Скорейшего восстановления, Стас!» — говорится в сообщении.

К тренировкам 19-летний Бессмертный сможет вернуться через две недели.

Футболист получил эту травму 11 февраля в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем» (2:1).

Бессмертный провел в нынешнем сезоне девять матчей за «Динамо», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах.