ЦСКА разгромил «Родину» со счетом 4:0 в товарищеском матче на сборах в Турции

ЦСКА разгромил «Родину» в товарищеском матче на сборах в Турции

Встреча завершилась со счетом 4:0. Победу ЦСКА принесли голы Тамерлана Мусаева, Виктора Давилы, Ивана Облякова и Федора Чалова

Игроки ЦСКА (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Футболисты ЦСКА разгромили московскую «Родину» со счетом 3:0 в товарищеском матча на сборе в Белеке (Турция).

Голы забили Тамерлан Мусаев (19-я минута), Виктор Давила (32), Иван Обляков (43) и Федор Чалов (90, с пенальти).

В следующем товарищеском матче 24 февраля ЦСКА проведет матч против московского «Динамо».

ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах. «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге.

Еще в одном товарищеском матче на сборе в ОАЭ московский «Локомотив» обыграл «Алтын Асыр» из Туркменистана со счетом 2:0. Отличились Тимур Сулейманов (13) и Максим Глушенков (64).