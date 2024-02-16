Осужденного во Франции на 10 лет российского фаната досрочно освободили

Осужденный во Франции на 10 лет российский фанат Косов досрочно вышел на свободу

Павел Косов был приговорен к 10 годам тюремного заключения в декабре 2020 года. Его признали виновным в нападении на англичанина Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года, в результате чего мужчина был частично парализован

Павел Косов (Фото: sport24.ru)

Россиянин Павел Косов, который был осужден во Франции на десять лет по делу о нападении на английского фаната во время Евро-2016 в Марселе, досрочно освобожден. Об этом Sport24 сообщил адвокат болельщика.

Для отправки Косова на родину необходимо соблюсти юридические формальности.

Косов был приговорен к десяти годам тюремного заключения в декабре 2020 года, другой российский болельщик — Михаил Ивкин получил трехлетний срок. Прокуратура требовала для них наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет. В январе 2021 года Ивкин вернулся в Россию.

Ивкина и Косова обвинили в нападении на англичанина Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года. В результате мужчина потерял память и был частично парализован. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

Фанатов задержали в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей.

В мае 2021 года Косов обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании.