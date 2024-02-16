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Кучеров набрал три очка в матче НХЛ и был признан первой звездой встречи

Кучеров набрал три очка в матче НХЛ и был признан первой звездой встречи
Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей в матче против «Колорадо Эвеланш»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт (18-я минута), Никита Кучеров (19, 49), Стивен Стэмкос (45), Энтони Сирелли (60), Ник Пербикс (60). У «Колорадо» отличились Боуэн Байрэм (16, 36) и Арттури Лехконен (44).

Российский форвард Никита Кучеров помимо двух заброшенных шайб, отметился результативной передачей.

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, набрав 93 очка (36 шайб + 57 передач) в 54 играх. Следом расположился канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (89 очков), который в игре против «Тампы» отличился двумя голевыми передачами.

Кучеров был признан первой звездой матча. Второй и третьей звездой стали одноклубники российского форварда — нападающие Стивен Стэмкос и Брэйден Поинт.

Также российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Голкипер провел 30-ю игру в сезоне и одержал 19-ю победу.

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«Тампа» набрала 65 очков в 55 матчах и занимает третье место в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Тампа» примет «Флориду» в ночь на 17 февраля по московскому времени.

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Теги
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш Никита Кучеров
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