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«Шахтер» на последних секундах спасся от поражения в Лиге Европы

«Шахтер» на последних секундах вырвал ничью у «Марселя» в Лиге Европы
Ничью «Шахтеру» принес точный удар Эгиналдо на третьей добавленной к матчу минуте. Ответный матч состоится в Марселе 22 февраля
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг (Фото: MAGO/Justus Stegemann / Global look press)

Донецкий «Шахтер» 15 февраля сыграл вничью с «Марселем» в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2. Матч проходил в Гамбурге, «Шахтер» выступал номинальным хозяин поля.

В составе французов отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (64) и Илиман Ндиай (90). За украинцев мячи забили Николай Матвиенко (68-я минута) и Эгиналдо, сделавший это на третьей добавленной к матчу минуте. Ответный матч состоится в Марселе 22 февраля.

Другие матчи игрового дня завершились следующим образом:

Азербайджанский клуб «Карабах», ворота которого защищает российский вратарь Андрей Лунев, одержал сенсационную победу над португальской «Брагой» в гостях со счетом 2:4.

«Галатасарай» (Турция) — «Спарта» (Чехия) — 3:2;

«Фейенорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия) — 1:1;

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия) — 1:3;

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«Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция) — 2:1;

«Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия) — 0:0;

«Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция) — 3:0.

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