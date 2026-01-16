Мирра Андреева рассказала о дружбе с соперницей по финалу в Аделаиде

Российская теннисистка отметила, что с 12 лет общается с канадкой Викторией Мбоко

Фото: Mark Brake / Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что дружит с канадкой Викторией Мбоко, с которой ей предстоит сыграть в финале турнира WTA в Аделаиде.

В полуфинале 18-летняя Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:2). В решающем матче она сыграет с 19-летней Мбоко, 17-й ракеткой мира.

«Мы общаемся с 12 лет. Она меня всегда поздравляет с успехами, я тоже слежу за ней, и когда она выиграла турнир в Монреале («тысячник» WTA в августе 2025 года. — РБК), я так была рада. Мы хорошие друзья, у нее отличная семья. Думаю, завтрашний матч будет особенным», — цитирует Андрееву ТАСС.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA в одиночном разряде. В финале Андреева сыграет в пятый раз.

Андреева и Мбоко впервые сыграют друг с другом на турнирах WTA.

Финал на турнире в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн пройдет 17 января.