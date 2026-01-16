 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,34 x 5,8 2 9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,6 x 3,95 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,53 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева рассказала о дружбе с соперницей по финалу в Аделаиде

Российская теннисистка отметила, что с 12 лет общается с канадкой Викторией Мбоко
Фото: Mark Brake / Getty Images
Фото: Mark Brake / Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что дружит с канадкой Викторией Мбоко, с которой ей предстоит сыграть в финале турнира WTA в Аделаиде.

В полуфинале 18-летняя Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (6:3, 6:2). В решающем матче она сыграет с 19-летней Мбоко, 17-й ракеткой мира.

«Мы общаемся с 12 лет. Она меня всегда поздравляет с успехами, я тоже слежу за ней, и когда она выиграла турнир в Монреале («тысячник» WTA в августе 2025 года. — РБК), я так была рада. Мы хорошие друзья, у нее отличная семья. Думаю, завтрашний матч будет особенным», — цитирует Андрееву ТАСС.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA в одиночном разряде. В финале Андреева сыграет в пятый раз.

Андреева и Мбоко впервые сыграют друг с другом на турнирах WTA.

Финал на турнире в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн пройдет 17 января.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева вышла в финал пятого турнира WTA в карьере
Спорт
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Стали известны соперники россиян на старте Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Что ждет бизнес с 2026 года: ключевые изменения в налоговом кодексе Компании, 13:00
Легендарный биатлонист пожаловался на олимпийскую пенсию в ₽52 тыс. Спорт, 12:58
США раскритиковали ЮАР за допуск Ирана к участию в военно-морских учениях Политика, 12:50
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области Политика, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Дайте страху имя и дорисуйте хвост: как перестать бездействовать Образование, 12:39
Аналитики оценили продажи новостроек в Московском регионе в 2025 году Недвижимость, 12:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Постпред России допустил слабость ЕС в случае атаки США на Гренландию Политика, 12:38
Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах в Белоруссии Крипто, 12:36
Биометрические данные: правила для мигрантов и граждан России База знаний, 12:36
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху Политика, 12:35
На Украине ввели режим ЧС в энергетике Политика, 12:32
Петропавловск-Камчатский снова завалило снегом. Видео Общество, 12:30
Мамиашвили назвал печальным переход Садулаева в американскую лигу Спорт, 12:25