Гандболиста сборной Португалии отстранили за допинг перед чемпионатом мира

Гандболиста отстранили за допинг спустя год после сдачи пробы на ЧЕ

Отыгравший более сотник матчей за сборную Португалии Мигель Соареш Мартинш в январе 2024-го сдал положительную пробу на тестостерон, но ее результаты стали известны спустя год. Спортсмена отстранили перед стартом чемпионата мира

Мигель Соареш Мартинш (Фото: Vegard Wivestad / Zumapress / Global Look Press )

Португальский гандболист Мигель Соареш Мартинш отстранен за положительный тест на экзогенный тестостерон, который он сдал год назад, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

У спортсмена взяли положительную пробу в январе 2024-го во время чемпионата Европы, но отстранили с 14 января 2025-го.

Экзогенный тестостерон является анаболическим стероидом и запрещен.

Мартинш запросил проверку пробы Б.

Гандболисту 27 лет, он провел более ста матчей за сборную Португалии с 2016 года, на клубном уровне играет в Дании за «Ольборг».

Сборная Португалии принимает участие в чемпионате мира, который стартовал 14 января в Дании, Норвегии и Хорватии.