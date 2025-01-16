Гандболиста отстранили за допинг спустя год после сдачи пробы на ЧЕ
Португальский гандболист Мигель Соареш Мартинш отстранен за положительный тест на экзогенный тестостерон, который он сдал год назад, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
У спортсмена взяли положительную пробу в январе 2024-го во время чемпионата Европы, но отстранили с 14 января 2025-го.
Экзогенный тестостерон является анаболическим стероидом и запрещен.
Мартинш запросил проверку пробы Б.
Гандболисту 27 лет, он провел более ста матчей за сборную Португалии с 2016 года, на клубном уровне играет в Дании за «Ольборг».
Сборная Португалии принимает участие в чемпионате мира, который стартовал 14 января в Дании, Норвегии и Хорватии.
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