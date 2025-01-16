ESPN назвал результаты Овечкина лучшим достижением сезона в НХЛ

В обзоре ESPN отмечается, что 39-летний Овечкин показал самый результативный для себя старт сезона, забив 17 голов в 20 матчах

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Самых больших достижений на льду в текущем сезоне НХЛ добился российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который превратил погоню за рекордом Уэйна Гретцки в мощный рывок, говорится в обзоре ESPN.

У Овечкина 20 голов и 12 передач в 28 матчах сезона, в ноябре он получил перелом ноги, но избежал операции и вернулся на лед после рождественской паузы.

На счету 39-летнего россиянина 873 гола в регулярных чемпионатах лиги, ему осталось забросить 22 шайбы, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894).

«Алекс Овечкин делал беспрецедентные вещи даже для самого себя: его 17 голов в 20 матчах были его самым «горячим» стартом сезона в карьере», — отметил обозреватель ESPN Грег Вышински.

Самым ценным игроком сезона телеканал назвал Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз», а лучшей командой — «Виннипег Джетс», который лидирует в Западной конференции.