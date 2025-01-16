В Бразилии 16-летний вратарь умер после удара мячом в грудь
В бразильском штате Амазонас 16-летний вратарь любительской команды Эдсон Лопес Гама скончался после удара мячом в грудь, сообщает Marca.
Подросток отражал пенальти на тренировке, после одного из ударов мяч попал ему в район диафрагмы, вратарь упал на газон.
Его более десяти часов везли по сельским дорогам в больницу в Мауэсе, где он умер.
На похоронах подростка его семья была в футболках клуба «Гремио», за который он болел.
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