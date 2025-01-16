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В Бразилии 16-летний вратарь умер после удара мячом в грудь

В Бразилии 16-летний вратарь любительской команды умер после удара мячом в грудь
Подростку попали в грудь на тренировке при отработке пенальти, его несколько часов везли в больницу, где он скончался
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images

В бразильском штате Амазонас 16-летний вратарь любительской команды Эдсон Лопес Гама скончался после удара мячом в грудь, сообщает Marca.

Подросток отражал пенальти на тренировке, после одного из ударов мяч попал ему в район диафрагмы, вратарь упал на газон.

Его более десяти часов везли по сельским дорогам в больницу в Мауэсе, где он умер.

На похоронах подростка его семья была в футболках клуба «Гремио», за который он болел.

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