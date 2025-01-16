Tennis Channel узнал о возможном штрафе Даниилу Медведеву до $100 тыс.
Первую ракетку России Даниила Медведева могут наказать штрафом на сумму до $100 тыс. за его поведение в матче первого круга Australian Open, сообщается в рубрике The Break на YouTube-канале Tennis Channel.
Медведев 14 января играл против Касидита Самрея из Таиланда и победил в пяти сетах.
В третьем сете при счете 5:3 после очередного неудачного розыгрыша россиянин в порыве эмоций начал бить по сетке ракеткой и сломал ее, а заодно и закрепленную на ней камеру.
После матча Медведев заявил, что сломанная камера вряд ли была дорогой, но при этом оказалась очень прочной.
Как отмечает The Break, правила турнира «Большого шлема» предполагают наказание до $50 тыс. за намеренное причинение ущерба снаряжению и оборудованию на корте, в том числе на эмоциях, а наказание за неспортивное поведение может составить до $100 тыс.
Размер штрафа определяют организаторы, сумму вычтут из призовых. Для второго круга они составляют $200 тыс.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов