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Tennis Channel узнал о возможном штрафе Даниилу Медведеву до $100 тыс.

Tennis Channel: Медведеву могут дать штраф до $100 тыс. на Australian Open
Повреждение снаряжения и оборудования на корте наказывается штрафом до $50 тыс., а неспортивное поведение — до $100 тыс., которые вычтут из призовых. Медведев в первом круге сломал ракетку о сетку, а заодно и видеокамеру
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Первую ракетку России Даниила Медведева могут наказать штрафом на сумму до $100 тыс. за его поведение в матче первого круга Australian Open, сообщается в рубрике The Break на YouTube-канале Tennis Channel.

Медведев 14 января играл против Касидита Самрея из Таиланда и победил в пяти сетах.

В третьем сете при счете 5:3 после очередного неудачного розыгрыша россиянин в порыве эмоций начал бить по сетке ракеткой и сломал ее, а заодно и закрепленную на ней камеру.

После матча Медведев заявил, что сломанная камера вряд ли была дорогой, но при этом оказалась очень прочной.

Как отмечает The Break, правила турнира «Большого шлема» предполагают наказание до $50 тыс. за намеренное причинение ущерба снаряжению и оборудованию на корте, в том числе на эмоциях, а наказание за неспортивное поведение может составить до $100 тыс.

Размер штрафа определяют организаторы, сумму вычтут из призовых. Для второго круга они составляют $200 тыс.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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теннис Даниил Медведев Australian Open
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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