«Амур» прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ
«Амур» обыграл в Хабаровске казанский «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, впервые за семь домашних матчей одержав победу над этим соперником.
Игра завершилась со счетом 5:4 (1:2, 1:2, 3:0).
У хабаровчан забивали Сергей Лапин (9-я минута), Иван Мищенко (26), Алекс Броадхерст (42), Девин Броссо (43) и Александр Гальченюк (59). У Мищенко еще две результативные передачи.
У «Ак Барса» отличились Дмитрий Яшкин (две шайбы на 4-й минуте), Кирилл Семенов (24) и Артем Галимов (38). Форвард Николас Петан трижды ассистировал партнерам.
«Ак Барс» проиграл впервые за четыре матча, «Амур» прервал четырехматчевую серию поражений.
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, «Амур» — 11-е.
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