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«Амур» прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ

«Амур» впервые с 2020 года обыграл на своем льду «Ак Барс» в КХЛ
«Амур» уступал после двух периодов со счетом 2:4, но смог сравнять счет и забить победный гол на 59-й минуте. «Амур» не побеждал на своем льду казанцев с 2020 года
Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур»

«Амур» обыграл в Хабаровске казанский «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, впервые за семь домашних матчей одержав победу над этим соперником.

Игра завершилась со счетом 5:4 (1:2, 1:2, 3:0).

У хабаровчан забивали Сергей Лапин (9-я минута), Иван Мищенко (26), Алекс Броадхерст (42), Девин Броссо (43) и Александр Гальченюк (59). У Мищенко еще две результативные передачи.

У «Ак Барса» отличились Дмитрий Яшкин (две шайбы на 4-й минуте), Кирилл Семенов (24) и Артем Галимов (38). Форвард Николас Петан трижды ассистировал партнерам.

«Ак Барс» проиграл впервые за четыре матча, «Амур» прервал четырехматчевую серию поражений.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, «Амур» — 11-е.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Амур ХК Ак Барс
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