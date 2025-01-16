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«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию чемпиона КХЛ

«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ
«Металлург» проиграл во Владивостоке со счетом 2:4
Главный тренер &laquo;Металлурга&raquo; Андрей Разин
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» потерпел первое поражение за десять матчей в КХЛ, проиграв во Владивостоке «Адмиралу» со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).

У «Металлурга» забивали Денис Зернов (34-я минута) и Андрей Козлов (35).

У хозяев льда отличились Иван Муранов (3), Даниил Гутик (38), Егор Петухов (57) и Шэйн Принс (59).

Вратарь «Адмирала» Иван Коновалов отразил 40 бросков.

«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Адмирал» — седьмое.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Адмирал
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