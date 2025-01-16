«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию чемпиона КХЛ
Магнитогорский «Металлург» потерпел первое поражение за десять матчей в КХЛ, проиграв во Владивостоке «Адмиралу» со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).
У «Металлурга» забивали Денис Зернов (34-я минута) и Андрей Козлов (35).
У хозяев льда отличились Иван Муранов (3), Даниил Гутик (38), Егор Петухов (57) и Шэйн Принс (59).
Вратарь «Адмирала» Иван Коновалов отразил 40 бросков.
«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Адмирал» — седьмое.
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